Roma certa dell’Europa League, scatta l’obbligo di riscatto per Malen: le cifre

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Con la sconfitta della Lazio in Coppa Italia, la Roma è certa della qualificazione minima in Europa League e questo comporta il riscatto obbligatorio di Malen a 25 milioni di euro.

La Lazio ieri sera ha perso la Coppa Italia contro i nerazzurri e dunque i cugini della Roma sono certi di essersi qualificati almeno in Europa League. Un risultato importante per i giallorossi perché come riporta Sky Sport, con la certezza di questo traguardo, è scattata la seconda opzione che avrebbe fatto diventare il riscatto di Malen obbligatorio. Il primo era legato alle presenze: almeno il 50% doveva essere da titolare (condizione già scattata), l'altra era la qualificazione dei capitolini almeno in Europa League.

A questo punto dunque, scatta la clausola obbligatoria di 25 milioni di euro che incasserà l'Aston Villa e che renderà l'olandese un giocatore della Roma a tutti gli effetti.