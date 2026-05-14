MN - Ravezzani: "Al Milan ci sono tanti bulletti che vogliono comandare. Situazione umiliante per la storia rossonera"

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Il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani ha commentato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il delicato momento, societario e sportivo, del Milan.

Il Milan vive il momento più delicato della sua stagione, tra lotte interne, difficoltà in campo ed un futuro, societario e non, più incerto che mai. Di quanto sta accadendo in casa rossonera ne ha parlato il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

Come valuta la lite Ibrahimovic-Allegri?

"Diciamo che nell'ambiente si sapeva che c'erano delle tensioni interne al Milan con Furlani contro Tare, Tare con Allegri, Ibra non si capiva da che parte stesse e se esistesse ancora, perché di Ibra si sono perse le tracce un anno fa più o meno, quando aveva palesemente fallito la missione. Doveva essere l'uomo di riferimento del Milan, e non ne ha azzeccata una. Il Milan ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare, dal mercato all'allenatore, e tutte queste scelte erano state comunque considerate in capo ad Ibra. A un certo punto si capisce che c'è una specie di braccio di ferro, l'ennesimo. Questa sembra una telenovela, da Gazidis contro Boban a Maldini e Boban contro Furlani...insomma, una cosa tristissima. Sembrava che il fallimento di Ibra lo avesse protato definitivamente fuori dal Milan e improvvisamente scopriamo che è tornato e che vuole comandare di nuovo lui. La situazione è ancora più complessa, perché ci sono cinque personaggi in cerca di autore, e un Milan che sta affondando, con Cardinale che sta a New York e non dice a nessuno chi domanda. Alla fine le decisioni chi li prende? Credo che questa sia la pagina più buia della storia del Milan".

Anche più di quella dei cinesi?

"Si. Perché chi segue il Milan da tanti anni, ha visto pagine meravigliose ed altre brutte, basti pensare al Milan di Farina. Ma una cosa così umiliante come stiamo vedendo oggi, una società così allo sbando, un gruppo di dirigenti che si sfidano come se fossero O.K. Corral, un disinteresse totale nei confronti delle legittime richieste della tifoseria. Un perpetuare di questa situazione negli anni, perché posso anche capire che ci sia un anno in cui la nuova proprietà ha un po' sbagliato, come successe con Zhang all'Inter, poi dopo un po' si mettono in quadro e trovano la situazione giusta. Questa è una rappresentazione che stiamo vedendo di una pochezza, tristezza, con tutti questi bulletti che vogliono comandare loro, che è umiliante per la storia del Milan".