Moretto: "Tare più fuori che dentro, ma anche Allegri è in bilico"

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Allegri e Tare rimarranno al Milan? Che poteri ha Ibrahimovic? A fine stagione cosa succederà nel mondo Milan? Le novità di Matteo Moretto

In ogni finale di stagione in casa Milan si assiste ad una sorta di resa dei conti: dirigenti contro allenatore e allenatore contro dirigenti, oltre ai dirigenti contro altri dirigenti. Chi rimane al Milan? Chi vuole rimanerci? Chi comanda? Che decisioni verranno prese? Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, fa il punto della situazione.

FUTURO TARE E ALLEGRI, LE PAROLE DI MATTEO MORETTO

“Le figure maggiormente sotto pressione e osservazione sono quelle del Direttore Sportivo Igli Tare e dell’allenatore Massimiliano Allegri. È chiaro che tanto dipenderà dai risultati sportivi, tanto dipenderà da come finirà la stagione. Ma non tutto. Da quello che so ci saranno delle decisioni che verranno prese a prescindere da come potrà finire la stagione del Milan. Innanzitutto confermo le indiscrezioni del Corriere di questa mattina: i rapporti tra Ibrahimovic e Allegri non sono idilliaci. Esistono frizioni da questo punto di vista. Posso confermare anche che il DS Tare resta fortemente in dubbio. Il club sta seriamente valutando il suo operato, sta cercando di capire quale può essere la migliore soluzione da prendere a fine stagione. Ti confermo che uno dei primi nomi per sostituirlo è Tony D’Amico in uscita dall’Atalanta, ma ad oggi non ci sono ancora accordi definitivi. Bisogna aspettare la fine della stagione, ma chiaramente Igli Tare in questo momento è più fuori che dentro. E ti dico anche che lo stesso Massimiliano Allegri ad oggi, indipendentemente da come andrà la stagione, ci sono possibilità concrete che a fine anno le strade si dividano e si separino. Ci sono valutazioni in corso. Ci sono state riunioni importanti a Casa Milan in questi giorni, sono stati coinvolti un po’ tutti i piani alti.

IL RAPPORTO TRA IBRA E ALLEGRI

"Ci sono frizioni tra l’Advisor di RedBird Ibrahimovic e l’allenatore Massimiliano Allegri. Bisognerà capire alla fine… Ibrahimovic è un allungamento di Cardinale. È chiaro che Ibra in questo momento non ti dico che possa avere più forza rispetto agli altri, comunque le scelte poi vengono sempre condivise internamente, ma comunque alla fine della stagione sarà Cardinale a tirare una linea. Ci sarà Ibrahimovic che darà il suo parere, ma ribadisco che le figure che ad oggi vedo maggiormente in bilico sono quelle del DS e quella di Allegri, che ha iniziato un percorso, ha portato la squadra ad un passo dalla prossima Champions, adesso vedremo se la otterrà”.