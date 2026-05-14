Pellegatti: “Compattezza? Non ci prendano in giro. Nel momento delicato Allegri con chi può parlare?”

vedi letture

Carlo Pellegatti ha commentato la notizia riguardo la presunta lite tra Allegri e Ibrahimovic e come le guerre interne al Milan abbiano inciso sui risultati negativi della squadra

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato della notizia riguardante la presunta lite che ha portato alla conclusione del rapporto tra Zlatan Ibrahimovic e Massimiliano Allegri. Queste le sue parole:

"Compattezza, ci hanno fatto parlare di compattezza. Continuano a insistere sulla compattezza... non ci ho mai creduto perché vivo di Milan, cerco di avere le informazioni. È una cosa che ho sempre escluso, la compattezza. Vi ho sempre detto di questi conflitti interni, di queste guerriglie civili, parlando sempre di conflitti, di discussioni, di invidie e infatti ne abbiamo risentito sul piano dei risultati. Ma veniamo all'attualità. Il Milan fra 3/4 giorni, neanche questo sappiamo, giocherà la partita più importante, pensavo fosse quella con l'Atalanta, invece lo è questa col Genoa, per capire quale sarà il futuro del Milan. E la partita va preparata con concentrazione, attenzione, unione. Quando non riesce l'allenatore devono intervenire i dirigenti. Ma quali?".