Passerini: "Al Milan sono tutti in bilico ed è giusto così. Anche se una rivoluzione all'anno non è funzionale a nessuno"
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Carlos Passerini, giornalista de Il Corriere della Sera, ha parlato sul suo canale Youtube dell'importanza delle prossime due partite.
Carlos Passerini, giornalista, si è così espresso sul suo Canale Youtube su Genoa-Milan: "Assume un'importanza cruciale per il destino del Milan, perché in ballo c'è questa e la prossima stagione. Restare fuori dalla Champions significherebbe rivedere i progetti dell'anno prossimo Allegri può piacere come no, di sicuro l'idea di una grande squadra che ogni estate si deve smontare e rimontare, a partire dall'allenatore, che giustamente vuole i propri giocatori, non sia funzionale a nessuno.
Quindi vedremo quello che sarà. Oggi sono tutti in bilico, ed è giusto così, perché se il Milan non dovesse centrare l'obiettivo è chiaro che tutti dovranno rispondere delle loro responsabilità, l'allenatore e mi auguro anche i dirigenti".
autore
Antonello Gioia
Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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