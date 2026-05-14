Binaghi (FITP) contro Butti: "Non si può pensare di spostare una finale solo perché un deficiente ha fatto coi piedi un calendario"

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Le dichiarazioni dure del presidente della Federtennis su Andrea Butti e sul calendario di Serie A dopo la polemica per il derby di Roma

Il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, non usa mezzi termini parlando della possibilità che la finale degli Internazionali al Foro Italico possa essere spostata come paventato dalla Lega Serie A per agevolare la disputa alla domenica del derby di Roma. Le sue dichiarazioni:

BINAGHI CONTRO BUTTI

"Qui c'è il supervisor dell'ATP e questo torneo ha un'organizzazione differente dal campionato di calcio. Loro possono cambiare quando vogliono, noi no perché abbiamo altri obblighi. E non si può pensare di spostare una finale solo perché un deficiente, così ho letto stamattina, ha fatto coi piedi un calendario".

Il riferimento è a Andrea Butti, ex dirigente interista e oggi Head of Competitions and Operations della Lega Serie A: è il responsabile dell’organizzazione e della calendarizzazione del campionato. C'è ancora incertezza su quando si giocherà il derby di Roma e di conseguenza tutte le altre partite delle squadre impegnate nella lotta Champions League, tra cui il Milan: si attende la risposta del TAR al ricorso della Lega Serie A.