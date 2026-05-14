M. Colombo: "Ibra ha sentito Fofana e Leao dando loro consigli tattici diversi da quelli dati da Allegri in allenamento"

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Monica Colombo approfondisce lo scontro tra Zlatan Ibrahimovic e Massimiliano Allegri: al Milan si respira aria decisamente pesante

La rivelazione della giornata è stata di Monica Colombo, che sul Corriere della Sera ha raccontato dei rapporti ai minimi termini tra Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, e Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird nel club rossonero. La giornalista ha poi dato ancora più dettagli in un'intervista pubblicata sul canale YouTube di Milan Vibes: queste le sue parole.

SCONTRO ALLEGRI-IBRA, LE DICHIARAZIONI DI MONICA COLOMBO

"Tutto quello che sta succedendo intorno al Milan è piuttosto movimentato, anche l’ambiente squadra è per forza di cose scosso dopo quelle che sono le varie tensioni interne, quello che sta succedendo è che il Milan si divide in correnti e finché i risultati erano utili, la polvere era stata nascosta sotto il tappeto, poi antiche tensioni sono subite riaffiorate alla prima occasione invece”.

“Da quanto mi risulta Ibrahimovic non si fa vedere da tre mesi negli spogliatoi a San Siro e Milanello, per appianarsi deve esserci un confronto tra lui e Allegri che nell’ultimo periodo non c’è mai stato: in questo momento i due non si parlano e andare avanti in questo modo non è possibile. C’è stato un punto di rottura per la scelta del terzo portiere da mettere in rosa l’anno prossima, ma è solo stato un pretesto per far riaffiorare vecchie tensioni. Quando Allegri ha saputo dei contatti con Cassano, questo non ha aiutato, come non ha aiutato il fatto che Ibra abbia sentito Fofana e Leao dando loro consigli tattici diversi da quelli dati dal tecnico in allenamento”