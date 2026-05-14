Bonucci: "Secondo me, ad oggi, vedendo quelli che sono i risultati e le partite, forse il Milan è quello che rischia di più la Champions"

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Leonardo Bonucci, ex difensore, si è così espresso a SportMediaset sulla corsa Champions: “Innanzitutto che bello direi, perché alla fine decidere così tanto la salvezza e la lotta champions nelle ultime due giornate è eccitante. Secondo me, ad oggi, vedendo quelli che sono i risultati e le partite forse il Milan è quello che sta rischiando di più, soprattutto dal punto di vista psicologico è importante. È stata proprio la voglia a mancare contro l’Atalanta, e la cattiveria di voler arrivare a un risultato che era importante. Però diciamo che vedendo le partite che ha il Milan, è la squadra con le sfide un po’ più abbordabili rispetto alle altre contendenti al posto Champions, ma sarà veramente bello vedere queste ultime due giornate di campionato”.

COSA AVEVA DETTO BONUCCI SU ALLEGRI

"Se Allegri sarebbe un nome giusto per il Real? Per il suo modo di gestire uno spogliatoio e per il suo modo di intendere il calcio, Allegri è veramente molto vicino allo stile del Real Madrid. Sa togliere le responsabilità dalle spalle dei giocatori, permettendogli di giocare con la massima libertà. Vedo bene Allegri perché è molto simile ad Ancelotti nel modo di gestire lo spogliatoio. Se Ancelotti ha vinto al Real Madrid, con Allegri ci sono delle buone chances" le parole dell'ex giocatore rossonero riportate da tuttomercatoweb.com.