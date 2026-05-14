Pellegatti sconsolato: "Per risolvere i problemi non puoi affidarti alle teste che li hanno creati"

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Carlo Pellegatti, giornalista, è sconsolato per la gestione del Milan targata Cardinale e Furlani e ha espresso le sue preoccupazioni.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sulla gestione del Milan targata Cardinale e Furlani: "Con una scenografia luminosa che invita Giorgio Furlani appunto l’AD ad andare a casa ( 2026). Aprire questo tremendo Cahier des Doléances significa minare la COMPATTEZZA dell’ambiente? Oppure sono altri ad aver minato la compattezza di un ambiente che ora non sa con certezza, a sentire le voci che si stanno diffondendo da giorni, chi sarà il prossimo Presidente, il prossimo Amministratore Delegato, il prossimo Direttore Sportivo il Prossimo Allenatore. E quindi non conosce chi guiderà il Milan a tutti i livelli per la prossima stagione. Siamo partiti in ritardo negli ultimi quattro anni e ci siamo ricascati. Per la compattezza la prossima volta! Sperando che sia l’ultima stagione ad offrire questi episodi mai accaduti nella storia di quasi 127 anni del nostro Milan.

Con l’augurio poi, per concludere che Gerry Cardinale abbia letto una celebre frase di Albert Einstein: "Non puoi risolvere i problemi con lo stesso tipo di pensiero che hai usato per crearli". Nel caso del Milan parole che possono essere liberamente trasformate. “Per risolvere i problemi non puoi affidarti alle teste che li hanno creati!”".