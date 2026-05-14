Gazzetta: "Un Milan indifeso". Dal derby in poi ha subito il doppio dei gol
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La solidità difensiva è stato per mesi il punto di forza del Milan di Allegri, ma dopo il derby contro l'Inter il Diavolo è passato da 0,71 a 1,5 reti incassate a partita. In pratica ora subisce il doppio dei gol.
La Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Un Milan indifeso". La solidità difensiva e i pochi gol subiti sono stati per mesi i punti di forza della squadra di Massimiliano Allegri, ma dopo il derby di ritorno vinto contro l'Inter le cose sono cambiare e nelle ultime settimane il Diavolo è passato da 0,71 a 1,5 reti incassate a partita.
Contro il Genoa e poi contro il Cagliari, due gare che il Milan deve vincere per avere la certezza di andare in Champions League, va ritrovata la solidità difensiva persa nell'ultimo periodo. Contro i rossoblu di De Rossi, in difesa ci sarà il ritorno dalla squalifica di Fikayo Tomori che dovrebbe essre titolare al fianco di Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic.
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