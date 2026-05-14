Lettera di un tifoso: "Il vuoto di San Siro e il futuro del club: lettera aperta al mio Milan"

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Caro AC Milan,

oggi scelgo di parlare direttamente a te, cuore a cuore. Se la scorsa settimana, dopo l’umiliazione di Sassuolo, ho cercato un dialogo con la società e la proprietà nella speranza, purtroppo vana, di scuotere una leadership silenziosa, oggi sento il bisogno di rivolgermi a te, mio vecchio e caro compagno di vita. Sei i miei colori da sempre, una passione che porto nel sangue, un’eredità che custodisco con orgoglio; vederti così, nudo e allo sbando, non è solo una delusione sportiva, è un dolore fisico difficile da accettare.

Ero a San Siro domenica sera per Milan-Atalanta, carica di quella speranza incrollabile che solo chi ama davvero riesce a conservare anche nei momenti più bui. Ma ciò a cui ho assistito è andato ben oltre l'amarezza di un risultato negativo: è stata la messa in scena di una cronaca di una fine annunciata. Vederti scivolare passivamente verso il baratro, senza una reazione, senza un sussulto di dignità, è stata una ferita all’orgoglio che ha bruciato più di ogni sconfitta passata.

Ho provato a restare lucida ma l’obiettività mi impone di guardare in faccia una realtà brutale. Non è più solo la mia tristezza di tifosa a parlare: è un declino certificato dai fatti, un vuoto che si legge e si respira in ogni angolo, ovunque si provi a cercare traccia di ciò che eravamo e che oggi non siamo più.

È proprio questo senso di abbandono che ritrovo, amplificato, nelle analisi impietose dei media. La stampa del giorno dopo è un coro unanime di condanna che lascia disarmati, una conferma spietata che la mia amarezza è condivisa dal mondo intero. Leggere La Gazzetta che parla di te come un Milan «senza anima», o il Corriere della Sera che descrive San Siro come un «teatro dell'assurdo» con una squadra «svuotata di dignità», è come vedere la propria casa andare in fiamme. Il Corriere dello Sport evidenzia una «resa incondizionata», mentre per Sport Mediaset è un «naufragio» totale, sancito da pagelle che su Sky e Leggo non superano il 4. Ma è lo sguardo dall'estero a ferire di più, segnando il confine di una crisi che ha ormai superato la nazione: The Athletic ti definisce «unrecognisable» (irriconoscibile), Reuters punta il dito sulla «crisis of governance» (crisi di gestione), mentre in Spagna Marca titola amaramente «Milan sin rumbo» (Milan senza rotta) e in Francia L'Équipe descrive una «chute libre» (caduta libera). In Inghilterra, il Daily Mail racconta la «San Siro revolt» (la rivolta di San Siro) e persino negli USA Bloomberg avverte sul «reputational risk» (rischio d'immagine) per il tuo brand che oggi, come scrive Tuttosport, è diventato solo «un silenzio che urla».

A conferma della tragicità della situazione ci sono le stesse ammissioni a fine gara: se l'allenatore ha parlato di una pressione ormai «difficile da sopportare», sono state le parole del tuo direttore sportivo a suonare come un'epigrafe, ammettendo che «i tifosi meriterebbero un’altra squadra». Ma è il silenzio assordante della dirigenza, unito alla frustrazione dei leader del tuo spogliatoio, che hanno lasciato il campo a testa bassa senza quasi trovare la forza di guardare verso le tribune ormai vuote, a certificare il distacco incolmabile. Un clima di resa totale che ha reso il deserto degli spalti l'unica risposta possibile a te che sei apparso, ancora una volta, senz'anima.

Tutto questo dimostra che per te non è stata la solita serata storta, ma la conferma di una rinuncia al carattere che calpesta la tua storia. Quando sullo 0-3 ho guardato la Curva Sud svuotarsi, lasciando dietro di sé un’assenza rumorosa, ho capito che non stavamo solo perdendo una partita, ma stavamo assistendo allo strappo definitivo tra il club e il suo popolo. Uno spettacolo indecoroso che non posso e non voglio tacere, perché quel vuoto sugli spalti è lo specchio di un vuoto societario che ormai non può più essere nascosto.

Mentre ti guardavo spegnerti, il mio cuore è tornato a un’altra giornata di maggio, esattamente quattro anni fa. C’era sempre Milan-Atalanta, ma era un altro mondo: eravamo ad un passo dal sogno, eravamo una cosa sola. Ricordo l’ambiente elettrico, la coreografia che abbracciava ogni settore, una dirigenza che respirava il tuo stesso prato e una squadra che gettava l’anima su ogni pallone. Tutto era positivo, tutto era vita, tutto era Milan. Vederti cadere oggi, in questo modo, fa ancora più male perché io so cosa sei stato, so cosa significa vederti splendere in un San Siro che ruggisce, lo stesso stadio che domenica sera è diventato un deserto di rassegnazione.

Proprio perché ti amo profondamente, caro Milan, sento che è opportuno analizzare con estrema attenzione le ragioni di questo dissenso, per evitare che il grido di domenica sera venga frettolosamente classificato come l’ennesima protesta di una tifoseria umorale. Dietro la sintesi di uno slogan, di un coro o di un settore che si svuota, vi sono riflessioni che nascono da una preoccupazione razionale: ignorarle significherebbe non cogliere il valore di una critica che non mira a distruggere, ma a preservare la tua integrità e il tuo futuro. La mia vuole essere un'analisi personale, un contributo costruttivo per trasformare quella che oggi appare come una contestazione di piazza in una riflessione necessaria sulla tua governance.

Sebbene queste iniziative nascano da un’emotività ferita, il loro nucleo nasconde una verità che una proprietà d’élite non può ignorare: la guida di un club come te non può prescindere da una leadership che unisca alla solidità economica una profonda cultura sportiva. Tu, caro Milan, oggi sei gestito con una disciplina finanziaria ammirevole, ma una governance affidata esclusivamente a profili tecnici del private equity rischia di condurti a una pericolosa stagnazione, spegnendo la tua anima.

La tua storia insegna che il valore del tuo brand non si tutela solo con la perfezione del bilancio, ma con la forza della competitività: quando la tua componente sportiva viene subordinata a logiche meramente contabili, si verifica quella frattura dolorosa e, paradossalmente, si finisce per soffocare proprio quel potenziale di guadagno che la proprietà stessa insegue.

Guardo fuori dai nostri confini e vedo modelli virtuosi che, pur sostenuti da grandi fondi internazionali, non hanno mai smesso di brillare sul campo. Realtà come Inter, Atletico Madrid o PSG sono la prova che la stabilità finanziaria è solo il primo passo: è la competenza calcistica dei loro vertici ad aver generato ricavi record e una crescita esponenziale del valore delle società. Hanno capito che vincere non è un costo, ma il miglior acceleratore economico possibile.

Al contrario, casi come quelli di Chelsea o Newcastle gridano vendetta: miliardi investiti da menti finanziarie che, ignorando le dinamiche del prato verde, hanno prodotto solo svalutazione e anonimato.

La tua gloriosa storia, caro Milan, senza una leadership capace di trasformare i dividendi in trionfi, rischia di restare chiusa in un forziere prezioso, diventando nel tempo un cimelio polveroso anziché un asset vivo e vincente. Se il presente non alimenta il prestigio, l'appeal internazionale è destinato a svanire: i mercati globali e gli sponsor d'élite cercano la grandezza, non solo la corretta gestione contabile. Un piano di crescita che punta a raddoppiare il tuo valore non può fare a meno dell’unico acceleratore reale: l’eccellenza sportiva.

Per tutte queste ragioni ciò che ti serve non è un semplice custode dei conti, ma un’evoluzione societaria: una leadership che non parli solo il linguaggio dei mercati, ma che conosca il peso della tua maglia e protegga il prestigio del brand.

Tuttavia, dobbiamo essere onesti: non servirebbe a nulla integrare la governance con un profilo di alto background calcistico se questo si trovasse poi con le mani legate. Se al vertice si continua a parlare esclusivamente la lingua fredda degli algoritmi, resteremo sempre punto e a capo. Chi ha l’ultima parola deve saper “masticare” calcio e lavorare in totale libertà per non restare prigioniero di quella paralisi che in questi ultimi anni ci ha spezzato il cuore. Solo un management che comprende le dinamiche del campo può davvero trasformare il tifoso da critico a promotore, restituendo voce a quel popolo rossonero che ho vissuto da vicino in ogni sua sfumatura.

Quest’anno, infatti, ti ho seguito ovunque e senza sosta: dal calore del settore ospiti alla compostezza delle tribune in trasferta, passando per la passione del primo arancio, del secondo rosso e del secondo blu a San Siro. Ho occupato seggiolini diversi, in città diverse, ma ho respirato ovunque lo stesso identico senso di appartenenza.

Ho consolidato che tu sei famiglia, sei aggregazione sana, sei quel cerchio magico dove l’operaio e il professionista si ritrovano, una volta a settimana, per stemperare le fatiche e ritrovare i propri vicini di posto o di pullman. Se questa connessione è forte, anche il caro biglietti smette di essere un peso: il tuo tifoso, quando percepisce ambizione ed eccellenza, spende volentieri e senza battere ciglio, perché sa che il prezzo vale lo spettacolo e riceve in cambio l’orgoglio.

Mi spaventa però l'idea che tu possa trasformarti soltanto in una tappa di un tour cittadino per il visitatore occasionale, spesso straniero, che decide di includere una tua partita nel suo itinerario, attratto dal blasone che emani nel mondo. Tradire chi ti ama visceralmente per rincorrere esclusivamente un pubblico alto spendente è un errore che rischia di svuotarti. Chi ti gestisce dovrebbe comprendere che siamo proprio noi, con la nostra passione, a mettere in scena lo spettacolo che il turista straniero viene a cercare. Senza il battito del nostro cuore, anche per il visitatore più lontano diventeresti solo uno stadio freddo, un'attrazione priva di quella magia che ti ha reso leggenda in ogni angolo del pianeta.

Le oltre 50.000 firme della petizione non sono dunque un grido di rabbia fine a se stesso, ma un allarme: testimoniano lo strappo che rischia di compromettere irreparabilmente il valore del tuo brand.

Scegliere un profilo dall'alto background calcistico, dotato di piena autonomia decisionale operativa, non è una concessione al sentimentalismo, ma una scelta aziendale per trasformare una gestione “corretta” in un'operazione strategica Win-Win. Significherebbe massimizzare i profitti per il Fondo, tornare competitivi per la Squadra, ritrovare quella gioia che rende tutti i Tifosi orgogliosi e propensi alla spesa e, infine, rilanciare quell'Appeal mondiale che solo il tuo prestigio può garantire. E’ un valore immenso che oggi vive ancora del passato, ma che deve essere foraggiato con i successi del presente per non svanire: una storia di successo che persino la stampa internazionale, sulla scia di quanto scritto dal Financial Times per i nostri competitor, esalterebbe come modello di stabilità vincente.

È l'unica via per onorare la tua grandezza e garantirti il successo che auspichi di ottenere. Perché tu, caro Milan, sei molto più di un bilancio in attivo, sei storia, sei aggregazione, sei condivisione, sei la vita che si intreccia tra le generazioni. E meriti di tornare a splendere.

Con amore,

Laura