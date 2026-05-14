Milan in ritiro da oggi: c'è un precedente con Allegri in panchina

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Nella giornata di oggi inizierà il ritiro del Milan che resterà a Milanello fino alla partenza per Genova in vista della gara valida per la 37^ giornata di Serie A contro il Genoa. La decisione è stata presa da Massimiliano Allegri in accordo con la società e l'obiettivo è quello di ricompattare il gruppo per uscire dal momento difficile. Il Diavolo ha una qualificazione in Champions ancora da conquistare e non può assolutamente fallire l'obiettivo.

Come racconta stamattina il Corriere dello Sport, questa è la seconda volta che Allegri opta per ritiro durante la sua doppia avventura sulla panchina del Milan: erà gà successo infatti nell'ottobre 2013 quando il Diavolo era decimo in classifica e venne sconfitto prima in amichevole dal Caen e poi in partitella dalla Primavera allenata da Filippo Inzaghi. I rossoneri vinsero poi la partita successiva per 1-0 contro l'Udinese grazie ad un gol di Birsa.