Ravezzani sulla rottura Allegri-Ibra: "Caos totale al Milan. Cardinale ha fatto disastri"

Ravezzani sulla rottura Allegri-Ibra: "Caos totale al Milan. Cardinale ha fatto disastri"MilanNews.it
Oggi alle 12:11News
di Enrico Ferrazzi
Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha commentato la rottura definitiva che c'è stata al Milan tra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha commentato così su X la notizia emersa questa mattina sul Corriere della Sera della rottura totale tra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic: "L’articolo della sempre informata Monica Colombo su rottura definitiva Allegri-Ibra dà la misura del caos totale nel Milan. Un posto dove tutti i dirigenti pretendono di dire la loro, in perenne congiura, l’un contro l’altro armati è un posto tossico. Cardinale ha fatto disastri".