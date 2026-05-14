Ravezzani sulla rottura Allegri-Ibra: "Caos totale al Milan. Cardinale ha fatto disastri"
Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha commentato così su X la notizia emersa questa mattina sul Corriere della Sera della rottura totale tra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic: "L’articolo della sempre informata Monica Colombo su rottura definitiva Allegri-Ibra dà la misura del caos totale nel Milan. Un posto dove tutti i dirigenti pretendono di dire la loro, in perenne congiura, l’un contro l’altro armati è un posto tossico. Cardinale ha fatto disastri".
L’articolo della sempre informata @monicolombo su rottura definitiva Allegri-Ibra dà la misura del caos totale nel Milan. Un posto dove tutti i dirigenti pretendono di dire la loro, in perenne congiura, l’un contro l’altro armati è un posto tossico. Cardinale ha fatto disastri.— Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) May 14, 2026
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