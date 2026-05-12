Milan, in bilico anche Tare e Allegri. Il tecnico potrebbe essere sostituito da Italiano o Farioli

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In casa rossonera sono tutti sotto esame in questo finale di stagione perchè il proprietario Gerry Cardinale non è oviamente soddisfatto degli ultimi risultati del Milan. La qualificazione alla prossima Champions League è a rischio e da essa dipenderà il destino di molti. In discussione ci sono anche l'ad Giorgio Furlani, oggi obiettivo numero uno della feroce contestazione dei tifosi che protestano e chiedono a gran voce le dimissioni, il ds Igli Tare e anche Massimiliano Allegri.

Il tecnico rossonero, che da domani porterà la squadra in ritiro a Milanello in vista della prossima gara contro il Genoa che il Milan deve vincere a tutti i costi, potrebbe essere sostituito da Vincenzo Italiano, attuale tecnico del Bologna, o da Francesco Farioli, fresco vincitore del campionato portoghese con il Porto. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.