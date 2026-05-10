Marchetti sul futuro di Allegri: "Se andrà via è perché è lui a deciderlo"

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Nel post partita di Milan-Atalanta, sfida che ha visto la formazione di Raffaele Palladino vincere per 2 a 3, Luca Marchetti è intervenuto negli studi di Sky Sport parlando di Milan e del futuro societario e sportivo del club rossonero: “Il nuovo ds del Milan potrebbe essere D’Amico. Ci sono stati anche dei colloqui ad interposta con Paratici, oggi alla Fiorentina. Il discorso delle due anime del Milan ancora esiste, ed esiste anche quest’anno: vedi Mateta-Boniface, Ricci-Jashari. C’è sempre stata questa doppia anima del Milan. Allegri via? Al massimo è lui che oggi decide di andare via, anche perché chi ha il coraggio di cacciarlo?. Comunque bisognerà capire che ruolo avrà Furlani in questo Milan di Cardinale e poi che linea si seguirà".

Sulla scelta di Tare

"Chi l’ha scelto? Furlani dopo un momento di sintesi con gli altri. Vi ricorderete all’inizio dell’estate Paratici come nuovo ds. Furlani ha preso un aereo, è andato da Cardinale, ed è stato discusso Tare, che era una scelta di Ibrahimovic, anche perché Paratici non rispettava le idee dell’ad rossonero”.