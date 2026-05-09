Il Napoli insidia il Milan per Gila. L'agente: "Ha tanti estimatori ma oggi pensa alla Coppa Italia"

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Mario Gila rischia di essere uno dei nomi caldi dell'estate di calciomercato. Il centrale spagnolo della Lazio è nel mirino di diversi top club: tra questi c'è il Milan che lavora da tempo sul giocatore con il ds Igli Tare che però bisognerà capire se verrà confermato nel suo ruolo. Ma c'è anche il Napoli su Gila ed è per questo che oggi l'agente del calciatore Alejandro Camaño è intervenuto come ospite ai microfoni di CalcioNapoli24. Di seguito le sue dichiarazioni sul futuro di Gila.

Le parole dell'agente di Gila: "Non conosco il futuro di Sarri e non so se Gila possa venire al Napoli. Il ragazzo ha tanti estimatori, ma oggi il nostro pensiero è rivolto solo alla Coppa Italia e a chiudere bene la stagione. Gila è un calciatore della Lazio ed è importante per la società biancoceleste. Adesso si giocherà una finale di Coppa Italia, per lui è un trofeo importante. Ha ancora un anno di contratto con la Lazio e si è calcato alla perfezione nella stagione. Per me, che sono agente anche di Lautaro Martienz, la finale di Coppa Italia sarà un cuore diviso a metà".