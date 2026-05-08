Romano: "Milan internamente non è completamente convinto da Lewandowski"

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Tra i nomi caldi della prossima estate, specialmente se non dovesse rinnovare con il Barcellona come sembra, c'è sicuramente quello del centravanti polacco Robert Lewandowski, che veleggia verso i 39 anni di età ma che ha dimostrato ancora di saperci fare discretamente bene in area di rigore. Sul calciatore era stato segnalato l'interesse di Milan e Juventus, al momento però ferme su questo fronte. Lo ha ricordato anche Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, nel video diffuso tramite il suo canale Whatsapp.

Le parole di Fabrizio Romano: "Su Robert Lewandowski la Juventus è molto fredda. C'è stato un incontro con l'agente del giocatore a Milano ma questo incontro, al momento, non ha prodotto un'accelerata: età e costi sono ritenuti i due problemi principali. Il Milan internamente non è completamente convinto dell'operazione Lewandowski e in questo momento non ha dato l'ok all'agente del calciatore. Nel frattempo il polacco ha un'offerta per il rinnovo di un anno con il Barcellona, offerte importanti dall'Arabia e dalla MLS. Per i club italiani, al momento, tutto è ancora fermo"