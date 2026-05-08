Alaba proposto a Milan e Juve, ma la concorrenza è folta: Mls, Arabia e Salisburgo

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Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, David Alaba, difensore in uscita a zero dal Real Madrid in quanto il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno, è stato proposto dal suo agente Pini Zahavi a diversi club, tra cui anche Milan e Juventus che sono alla ricerca di rinforzi in difesa in vista della prossima stagione. I due club valuteranno ora il da farsi, ma occhio alla folta concorrenza che c'è sul giocatore austriaco.

Alaba, che può fare sia il centrale che il terzino sinistro, piace moltissimo nella Mls americana, così come ha parecchi estimatori in Arabia Saudita che sono pronti ad offrirgli ingaggi milionari. Attenzione poi anche al possibile ritorno in Austria, con il Salisburgo che sarebbe intenzionato a rivestirlo del ruolo di chioccia per i tanti giovani della galassia Red Bull.