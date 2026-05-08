Lewandowski, il "solito" doppio fronte al Milan: ok per Allegri e Tare, no per Furlani e Moncada

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Nell'incontro che il Milan ha avuto con l'agente Pini Zahavi si è parlato non solo di David Alaba, difensore in uscita a zero dal Real Madrid che è stato proposto al Diavolo, ma anche di Robert Lewandowski, attaccante in scadenza di contratto con il Barcellona che da mesi viene accostato ai rossoneri che sono sempre alla ricerca di un grande centravanti per il prossimo anno.

Il polacco chiede 8 milioni di euro di ingaggio, troppi per le casse del club di via Aldo Rossi dove comunque non c'è unità di intenti sul suo nome: come spiega stamattina il Corriere dello Sport, infatti, Max Allegri e Igli Tare sono convinti che Lewandowski sia l'uomo giusto per l'attacco del Milan della prossima stagione, mentre Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada sarebbero per un investimento più giovane rispetto al 38enne di Varsavia.