Milan e Juve considerano l'operazione Alaba dal costo eccessivo

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Nelle ultime ore si è fatta largo un'indiscrezione di calciomercato di un certo rilievo e che ha interessato un grande nome del calcio europeo, oramai agli sgoccioli della sua carriera, come David Alaba. Il calciatore del Real Madrid si appresta a giocare il primo Mondiale della sua carriera e, nel contempo, a lasciare la Casa Blanca dopo aver vinto tutto nelle ultime stagioni, spesso anche da protagonista. A 33 anni, l'ex Bayern Monaco può essere un'occasione a parametro zero per tutte quelle squadre che hanno la necessità di aggiungere esperienza nella propria rosa.

Secondo quanto viene riportato da Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato, David Alaba è stato proposto anche a tre big italiane come Milan, Inter e Juventus. I nerazzurri, però, avrebbero altri obiettivi in testa, mentre rossoneri e bianconeri considerano l'operazione troppo elevata dal punto di vista dei costi. Dunque, al momento, non è decollata nessuna trattativa e il giocatore valuterà le diverse proposte che comunque ha sul tavolo da club importanti in Europa e non.