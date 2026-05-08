Mercato Milan: in uscita Nkunku e Gimenez. Ecco quanto vorrebbero incassare i rossoneri
Claudio Raimondi, intervenuto a SportMediaset su Italia Uno, ha dato un aggiornamento sul mercato del Milan ed in particolare sul reparto offensivo che in estate potrebbe essere completamente rivoluzionato. Nessuno dei cinque attaccanti attualmente in rosa ha il posto assicurato per la prossima stagione. In uscita c'è per esempio Christopher Nkunku, il cui agente ha incontrato recentemente i dirigenti rossoneri: il Milan vorrebbe incassare 40 milioni di euro, ma sarà davvero complicato. Più "facile" che possano arrivare proposte da 30 milioni.
Anche Santiago Gimenez potrebbe salutare alla fine di questa stagione: dalla sua cessione il Diavolo punta ad incassare almeno 20 milioni. Non verrà invece riscattato Niclas Fullkrug, che dunque tornerà al West Ham.
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