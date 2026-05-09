Milan, trattativa avanzata per Goretzka ma per chudere serve prima la certezza di giocare la Champions

Milan, trattativa avanzata per Goretzka ma per chudere serve prima la certezza di giocare la ChampionsMilanNews.it
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Oggi alle 10:46Calciomercato Milan
di Enrico Ferrazzi

Come scrive stamattina il Corriere dello Sport, in casa rossonera si aspetta la qualificazione in Champions League per provare a chiudere quelle operazioni imbastite ormai da mesi. La trattativa più avanzata è senza dubbio quella per Leon Goretzka, che a fine stagione lascerà a zero il Bayern Monaco

Il Milan sta lavorando a questo affare da tempo e si è mosso con ampio anticipo per anticipare la folta concorrenza che c'è sul 31enne centrocampista tedesco. Tuttavia, prima di provare a chiudere l'accordo definitivo, il club di via Aldo Ross deve avere la certezza di partecipare alla Champions League 2026-2027.