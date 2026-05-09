Milan, trattativa avanzata per Goretzka ma per chudere serve prima la certezza di giocare la Champions

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Come scrive stamattina il Corriere dello Sport, in casa rossonera si aspetta la qualificazione in Champions League per provare a chiudere quelle operazioni imbastite ormai da mesi. La trattativa più avanzata è senza dubbio quella per Leon Goretzka, che a fine stagione lascerà a zero il Bayern Monaco.

Il Milan sta lavorando a questo affare da tempo e si è mosso con ampio anticipo per anticipare la folta concorrenza che c'è sul 31enne centrocampista tedesco. Tuttavia, prima di provare a chiudere l'accordo definitivo, il club di via Aldo Ross deve avere la certezza di partecipare alla Champions League 2026-2027.