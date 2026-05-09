Nkunku-Milan (quasi) ai saluti finali: l'ultimo aggiornamento di mercato di Fabrizio Romano
MilanNews.it
Come riportato da Fabrizio Romano sul proprio canale Youtube, il futuro di Christopher Nkunku potrebbe essere lontano da Milano. Questi gli ultimi aggiornamenti sulla situazione dell'attaccante rossonero:
"Il Milan non ha fretta, ma l'agente del giocatore, che è Pini Zahavi ha già avviato dei contatti e dialoghi col club rossonero per capire e trovare una soluzione per Nkunku. Come detto, ripeto: il Milan oggi non ha fretta, ma resta aperto a trovare delle soluzioni per l'attaccante. Già in inverno, a gennaio il giocatore piaceva tanto a in Turchia e fu proprio il ragazzo a rifiutare e restare in rossonero. Il Milan ad oggi sarebbe pronto quindi a lasciare partire Nkunku in estate".
Pubblicità
Calciomercato Milan
Le più lette
01/05 Dopo le proteste, la Fifa rivede la sua politica sui prezzi: biglietti meno cari (ma dai Mondiali 2030)
Primo Piano
I possibili addii di Allegri e Tare, le voci su Italiano e D'Amico. Milan, ecco l'ennesima rivoluzione?
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Pellegatti: "Se rimane Furlani, via Allegri per Italiano e D’Amico. Petizione fa rima con disperazione”
Luca SerafiniLe colpe di Furlani. Allegri, Modric, mercato: il futuro è adesso. Le scuse di Maignan. Solo Curva e Club rifiutano il "tutti contro tutti"
Franco OrdineMilan: è il momento della verità. Paura nel gruppo e precedenti disastrosi. Con questo clima si va a sbattere
Leao va preteso, non svenduto. Scaricarlo è facile, sostituirlo no, quindi il Milan si faccia prima due domande
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com