Nkunku-Milan (quasi) ai saluti finali: l'ultimo aggiornamento di mercato di Fabrizio Romano

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Come riportato da Fabrizio Romano sul proprio canale Youtube, il futuro di Christopher Nkunku potrebbe essere lontano da Milano. Questi gli ultimi aggiornamenti sulla situazione dell'attaccante rossonero:

"Il Milan non ha fretta, ma l'agente del giocatore, che è Pini Zahavi ha già avviato dei contatti e dialoghi col club rossonero per capire e trovare una soluzione per Nkunku. Come detto, ripeto: il Milan oggi non ha fretta, ma resta aperto a trovare delle soluzioni per l'attaccante. Già in inverno, a gennaio il giocatore piaceva tanto a in Turchia e fu proprio il ragazzo a rifiutare e restare in rossonero. Il Milan ad oggi sarebbe pronto quindi a lasciare partire Nkunku in estate".