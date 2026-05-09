La Premier interessata a Pavlovic: per il Milan non si cede. Ma se non si va in Champions...

vedi letture

Non c'è dubbio che Strahinja Pavlovic sia stato uno dei giocatori migliori del Milan in questa stagione, incluso quest'ultimo periodo molto difficile con il quale la formazione rossonera si sta misurando nell'ultimo mese in particolare ma in generale in tutto il girone di ritorno del campionato. Il difensore serbo, alla sua seconda stagione con il Diavolo, è uno dei calciatori più apprezzati della rosa, dai tifosi, soprattutto per quanto riguarda l'impegno e la cattiveria agonistica che mette sempre in campo.

Secondo il sito Gazzetta.it, le prestazioni di Pavlovic sono state talmente positive che hanno attirato su di sè gli occhi del campionato, oggi, più prestigioso del mondo: la Premier League. Secondo la rosea è il Crystal Palace a essersi fatto avanti in modo particolare e che ha preso un po' di informazioni su un'eventuale trattativa. Anche il Manchester United ha dimostrato il suo interesse. Il Milan non ha intenzione di vendere Pavlovic, che considera un elemento importante della rosa ma allo stesso tempo un'eventuale e sciagurata mancata qualificazione alla Champions League potrebbe far ripensare i piani dalle parti di via Aldo Rossi.