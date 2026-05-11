Futuro Modric, Moretto: "Luka chiedeva certe garanzie e adesso bisognerà capire come terminerà la stagione del Milan”

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A fine stagione scadrà il contratto di Modric con il Milan ed il croato non ha ancora preso una decisione sul suo futuro. Ieri sera il DS Igli Tare si è detto possibilista sul rinnovo, ma il centrocampista vorrà prima capire quale sarà il futuro sportivo dei rossoneri. Ne parla così Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano:

“Diciamo che Tare è stato abbastanza chiaro, ha cercato di gettare acqua sul fuoco per tranquillizzare i tifosi, dicendo che Luka Modric è un giocatore fondamentale per la squadra ed è fiducioso che possa continuare. È chiaro che c’è ottimismo sul fatto che Modric continui. Poi bisogna fare anche una riflessione riguardante il progetto sportivo ed il futuro del Milan. Modric chiedeva certe garanzie e adesso bisognerà capire come terminerà la stagione del Milan”