MN - Lukaku in uscita dal Napoli, non verrà al Milan

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Lukaku lascerà il Napoli, ma non verrà al Milan. L'inviato di MilanNews.it in Belgio lo ha chiesto direttamente a Romelu

È in corso questo pomeriggio, siamo all'intervallo, la finale di Coppa di Belgio tra Union SG ed Anderlecht. Mentre sul campo il punteggio recita 0-0, sugli spalti qualcosa si muove in modo interessante. Racconta Alessandro Schiavone, presente al King Baudouin Stadium di Bruxelles, che sugli spalti è presente anche l'attaccante del Napoli Romelu Lukaku.

IL FUTURO DI LUKAKU

Il belga, che proprio ieri è tornato in patria per proseguire con le fasi finali del recupero dall'infortunio, a fine anno sarà chiaramente in uscita dal Napoli. Nelle scorse settimane è stato accostato anche al Milan, ma non è un matrimonio che si farà. È proprio lo stesso Romelu a dirlo a Schiavone: "Non vengo al Milan".

L'attaccante belga ha vissuto una stagione decisamente particolare: prima il grave infortunio sofferto in estate durante un'amichevole, poi un rientro leggermente anticipato e poi ancora problemi sulla stessa cicatrice che hanno portato ad uno strappo tra l'ex Chelsea ed il Napoli. Lukaku, circa un mese fa, è tornato in Belgio per curarsi senza l'autorizzazione del club: da quel momento in poi è stato chiaro che a fine anno le strade si sarebbero separate.