Milan, il mercato di gennaio e il caso Mateta: il francese trattato direttamente da Furlani senza che Tare ne fosse a conoscenza

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A gennaio Max Allegri aveva chiesto un grande attaccante, ma la società gli disse che non c'erano risorse a disposizione e così arrivò Fullkrug in prestito. Peccato che poi spuntarono 30 milioni per Mateta, trattato direttamente da Furlani.

Tra i motivi che hanno portato alla rottura tra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic c'è anche il mercato di gennaio che per il tecnico milanista è stato assolutamente deludente visto che aveva chiesto un paio di rinforzi per restare in lotta per lo scudetto, ma alla fine non è stato accontentato. In particolare l'allenatore livornese voleva un nuovo centravanti, ma la società gli disse che non c'erano risorse a disposizione e così Max si dovette accontentare del prestito di Niclas Fullkrug.

Peccato però che a fine gennaio, come riporta questa mattina il Corriere della Sera, sono spuntati improvvisamente 30 milioni di euro per Jean-Philippe Mateta, attaccante francese del Crystal Palace che era stato trattato direttamente dall'ad Giorgio Furlani, senza il direttore sportivo Igli Tare ne fosse a conoscenza.