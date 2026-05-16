Romano rivela: “Joe Gomez possibile opportunità per quest’estate”

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Fabrizio Romano ha parlato nel suo canale YouTube di Joe Gomez, difensore del Liverpool, come papabile nome per la difesa dell’anno prossimo.

Nel suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato di un nuovo nome accostato ai rossoneri per la prossima stagione. Queste le sue parole.

"Il Milan, invece, come vi abbiamo raccontato qui sul nostro canale nei giorni scorsi, ha ricevuto un'informazione da chi si occupa del futuro di Joe Gomez e ve lo posso confermare, cioè che il giocatore quest'estate può essere un'opportunità di mercato. Il Milan era stato molto vicino a Joe Gomez negli ultimi giorni nel mercato estivo 2025, c'erano stati dei contatti anche abbastanza approfonditi. Poi cosa è successo? È successo che il Liverpool stava chiudendo l'operazione per Marc Guèhi, addirittura il difensore del Crystal Palace al tempo stava facendo le visite mediche a Londra con il Liverpool, era tutto fatto. Poi c'è stato un problema di incastri, cioè che il Crystal Palace avrebbe preso Igor ex difensore della Fiorentina come nuovo centrale".