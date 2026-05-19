Zazzaroni: “Allegri ha culo? Se arriva terzo tutte le regole del bel gioco se le mette nel…”

vedi letture

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato di Massimiliano Allegri dopo la vittoria dei rossoneri sul campo del Genoa.

Durante l'ultima puntata del podcast Numer1, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato così di Massimiliano Allegri dopo la vittoria del Milan contro il Genoa:

"Pensate a Massimiliano Allegri che fino a sabato mattina era fatto fuori, quinto, fallito, distrutto, bollito e poi improvvisamente succede una cosa incredibile: vincono tutte tranne la Juventus che perde in casa con la Fiorentina. Ecco, voglio dire, dopo il culo di Sacchi, ha avuto un po' di culo anche Zaccheroni, adesso c'è il culo di Allegri, ragazzi. Attenzione al culo di Allegri perché se domenica prossima giocheranno tutte alle 20:45, le cinque squadre, naturalmente questo arriva terzo. Cioè tutte le teorie del bel gioco, tutte ste belle cose contro il risultato, sapete dove vanno a finire? Lo dico, nel culo di Allegri".