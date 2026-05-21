Galliani sul gap tra il calcio italiano ed estero: "Troppa fatica sui diritti TV. Chi vince la Champions fattura il doppio delle italiane"
Dal palco del "Global Launch of the 100's" dell'Euro Golden Boy che si è tenuto a Solomeo, l'ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani ha analizzato l'importante gap che si è oramai creato nel corso degli anni tra il calcio italiano e quello estero. Di seguito un estratto delle dichiarazioni del dirigente italiano:
“Il Real Madrid fattura un miliardo e 200 milioni… Le italiane che fanno meglio fanno 400-450 milioni con le plusvalenze. Perché prima vincevamo e ora non più? Perché avevamo i migliori giocatori. L’ultimo a vincere il Pallone d’Oro giocando in Italia è Kaka nel 2007… I diritti all’estero poi fai fatica a venderli per diversi motivi. L’Inghilterra non fa fatica perché parla inglese. La Liga viene venduta nei paesi di lingua spagnola… La lingua italiana la parlano nel canton Ticino e basta”.
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