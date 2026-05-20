Sarri deciderà il suo futuro lunedì: Atalanta avanti, Napoli alla finestra

Sarri deciderà il suo futuro lunedì: Atalanta avanti, Napoli alla finestraMilanNews.it
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Oggi alle 22:50News
di Lorenzo De Angelis
Dopo aver incontrato lunedì il presidente Claudio Lotito Maurizio Sarri deciderà il suo futuro.

Maurizio Sarri prenderà una decisione definitiva sul proprio futuro lunedì prossimo, dopo l'incontro con Claudio Lotito. Il tecnico è ancora legato alla Lazio da un contratto fino al 2028 e, prima di accettare eventuali nuove proposte, dovrà liberarsi dal club biancoceleste. L'Atalanta resta la società in vantaggio, anche perché Cristiano Giuntoli avrebbe pronto per il tecnico toscano un contratto triennale.

 Il Napoli, invece, rimane in attea dopo i contatti degli scorsi giorni, con De Laurentiis che nel frattempo valuta anche altri profili, tra cui Massimiliano Allegri, la cui permanenza al Milan è in dubbio, e Vincenzo Italiano. Il tempo. però, può diventare un fattore decisivo, con Sarri che non sembra intenzionato ad aspettare troppo. 