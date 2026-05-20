C'è anche Camarda tra i 100 candidati per il Golden Boy 2026
Durante l'evento organizzato a Solomeo, Tuttosport ha diramato la lista dei 100 candidati al Golden Boy 2026 in collaborazione con Transfermarkt. Presenti diversi talenti della Serie A e ben 4 italiani, tra i quali anche Francesco Camarda, attaccante classe 2008 di proprietà del Milan ma in prestito al Lecce. Di seguito la lista completa:
Lamine Yamal (FC Barcelona)
W. Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)
Pau Cubarsí (FC Barcelona)
Y. Diomande (RB Leipzig)
Estêvão (Chelsea FC)
A. Bouaddi (LOSC Lille)
L. Karl (Bayern Munich)
V. Froholdt (FC Porto)
Jorrel Hato (Chelsea FC)
L. Vuskovic (Hamburger SV)
Endrick (Olympique Lyon)
Vitor Reis (Girona FC)
S. Mayulu (Paris Saint-Germain)
J. Kroupi (AFC Bournemouth)
Jon Martín (Real Sociedad)
Kees Smit (AZ Alkmaar)
C. Kofane (Bayer 04 Leverkusen)
Rayan (AFC Bournemouth)
S. El Mala (1.FC Köln)
K. Karetsas (KRC Genk)
A. Ouédraogo (RB Leipzig)
Marc Bernal (FC Barcelona)
B. Touré (TSG 1899 Hoffenheim)
M. Lewis-Skelly (Arsenal FC)
J. Canvot (Crystal Palace)
F. Jeltsch (VfB Stuttgart)
Lewis Miley (Newcastle United)
Archie Gray (Tottenham Hotspur)
H. Ahanor (Atalanta BC)
R. Mora (FC Porto)
L. Bergvall (Tottenham Hotspur)
I. Mbaye (Paris Saint-Germain)
A. Heaven (Manchester United)
G. Prestianni (SL Benfica)
N. De Cat (RSC Anderlecht)
F. Mastantuono (Real Madrid)
Juma Bah (OGC Nice)
E. Nwaneri (Olympique Marseille)
J. Acheampong (Chelsea FC)
L. Reggiani (Borussia Dortmund)
Rio Ngumoha (Liverpool FC)
L. Høgsberg (RC Strasbourg Alsace)
O. Pietuszewski (FC Porto)
T. Pitarch (Real Madrid)
K. Alajbegovic (Red Bull Salzburg)
C. Inao Oulaï (Trabzonspor)
Nhoa Sangui (Paris FC)
M. Fernandes (FC Porto)
Mateus Mané (Wolverhampton Wanderers)
G. Quenda (Sporting CP)
Max Dowman (Arsenal FC)
W. Gomes (FC Porto)
Jan Virgili (RCD Mallorca
)J. Mokio (Ajax Amsterdam)
Mats Rots (FC Twente Enschede)
Sean Steur (Ajax Amsterdam)
S. Chérif (Fenerbahce)
G. Read (Feyenoord Rotterdam)
João Simões (Sporting CP)
M. Culbreath (Bayer 04 Leverkusen)
K. Coulibaly (SV Werder Bremen)
Robinio Vaz (AS Roma)
R. Bounida (Ajax Amsterdam)
C. Mouzakitis (Olympiacos Piraeus)
N. Banks (FC Augsburg)
K. Merah (Olympique Lyon)
D. Fernández (Paris Saint-Germain)
M. Cvetkovic (RSC Anderlecht)
Tylel Tati (FC Nantes)
R. Nijstad (FC Twente Enschede)
Joane Gadou (Red Bull Salzburg)
Mikey Moore (Rangers FC)
C. Kostoulas (Brighton & Hove Albion)
C. Yirenkyi (FC Nordsjaelland)
B. Meupiyou (FC Alverca)
L. Brughmans (KRC Genk)
J. Schuster (Red Bull Salzburg)
E. Dijkstra (AZ Alkmaar)
Marc Guiu (Chelsea FC)
P. Peter (Angers SCO)
Souza (Tottenham Hotspur)
K. Potulski (1.FSV Mainz 05)
S. Britschgi (Parma Calcio 1913)
Kauã Elias (Shakhtar Donetsk)
V. Milosavljevic (AFC Bournemouth)
M. Ponomarenko (Dynamo Kyiv)
C. Echeverri (Girona FC)
S. Inácio (Borussia Dortmund)
Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach)
A. Bamba (AS Monaco)
F. CAMARDA (US Lecce)
A. Bulatovic (RC Lens)
S. Nypan (Manchester City)
S. Tzimas (Brighton & Hove Albion)
M. Gurgul (Lech Poznan)
B. Sapoko Ndiaye (Bayern Munich)
C. Tsawa (FC Zürich)
W. Mońka (Lech Poznan)
E. Mbappé (LOSC Lille)
Chris Rigg (Sunderland AFC)
