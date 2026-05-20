Sabatini: “Per me Furlani va via. Come fa Ibra ad avere pieni poteri se va via a giugno e torna a Ferragosto?”

vedi letture

Sabatini ha commentato quello che secondo lui sarà il futuro di Furlani e Ibrahimovic al Milan con il primo che lascerà i rossoneri e con il secondo che, secondo lui, non dovrebbe poter fare tanto vista la sua lunga assenza da Milano.

Sandri Sabatini, nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e di quello che sarà il suo futuro al Milan. Queste le sue parole.

"Siccome girano tanti pronostici, io ti faccio il mio pronostico: secondo me Furlani chiude, anche con reciproco accordo e poi o resta Ibra o resta Allegri. Poi ho letto il summer planning di Ibra che è meraviglioso: lui adesso va a Miami, ci sta 45 giorni, va a commentare il mondiale, poi non vuoi che si prende una decina di giorni di ferie? Quindi torna in Italia ad agosto, con un caldo micidiale, una Milano deserta, facciamo che si ripresenta a ferragosto. E uno vuole fare il dirigente, il senior, l'advisor, il boss e Dio e poi va via a fine giugno e ritrona a ferragosto? Ma siamo impazziti?"