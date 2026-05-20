Iuliano su Nkunku: "Non si è mai tirato indietro, ha sempre dato il suo contributo"
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Negli studi di Radio TV Serie A Mark Iuliano ha parlato del momento di forma positivo che sta vivendo Christopher Nkunku.
Intervenuto negli studi di Radio TV Serie A, l'ex Juventus Mark Iuliano ha parlato di Christopher Nkunku, attaccante del Milan recude da due prestazioni convincenti contro Atalanta e Genoa, dove ha trovato in entrambi i casi la via del gol:
"Nkunku sta finendo la stagione molto meglio di Rafael Leao, giusto. Nkunku si è sempre preso la responsabilità di calciare i rigori, quelli pesanti nei momenti decisivi e li ha sempre realizzati. Non si è mai tirato indietro. Ha sempre dato il suo contributo. A volte gli è uscito meglio, altre non benissimo, ma c'è da dire che spesso si è trovato completamente da solo".
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