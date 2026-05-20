Il preferito di Allegri per l'attacco ha appena vinto la Premier. Ma Vlahovic rimane osservato speciale

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Allegri, in caso di permanenza, ha già una lista di richieste pronta per il mercato: in attacco piace Gabriel Jesus dell'Arsenal

Ancora non si sa con certezza cosa sarà del Milan nella prossima stagione. Il primo paletto verrà messo dalla qualificazione o non qualificazione in Champions League: stabilito questo dopo l'ultima giornata che il Diavolo deve vincere domenica sera a San Siro contro il Cagliari, la società rossonera potrà iniziare a schiarire i piani per il futuro. Il proprietario Gerry Cardinale ha promesso riflessioni in ogni caso sia sul quadro dirigenziale che su quello tecnico: ci si siederà e si deciderà come muoversi.

Massimiliano Allegri con la Champions League avrebbe più probabilità di rimanere: sia per il raggiungimento dell'obiettivo che per una questione contrattuale. Il tecnico gradisce però maggiori garanzie sul mercato e già ha stilato una lista di profili ideali, come riporta questa mattina Tuttosport. Max vorrebbe un giocatore per ruolo, di affidabilità e qualità. Per quanto riguarda l'attaco il preferito dell'allenatore livornese è Gabriel Jesus, attaccante brasiliano che ha appena vinto la Premier League con l'Arsenal, pur con un ruolo da comprimario. Non va scartata nemmeno l'ipotesi Dusan Vlahovic, dal momento che il rinnovo con la Juventus tarda ad arrivare.