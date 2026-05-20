Tuttosport sul Milan: "La lista di Allegri con Goretzka, Gila e Gabriel Jesus"

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La Champions League rappresenta una priorità assoluta per il club rossonero: per il prestigio, per il progetto tecnico e per le risorse necessarie a programmare il futuro

Il Milan si gioca il proprio futuro europeo nell’ultima notte di campionato. A San Siro arriva il Cagliari, ma per i rossoneri il vero obiettivo è uno soltanto: conquistare la vittoria che garantirebbe la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo una stagione vissuta tra difficoltà, cambi di rotta e una rincorsa lunga mesi, la squadra di Allegri ha ora l’occasione di chiudere tutto senza dover guardare agli altri risultati.

L'ultima settimana ha cambiato volto al campionato del Milan. Nel momento di maggiore pressione, i rossoneri sono riusciti a ritrovare punti pesanti, rimettendosi pienamente in corsa per un posto tra le prime quattro. Adesso però manca l’ultimo passo, quello più delicato, davanti a un pubblico che si prepara a spingere la squadra verso il traguardo.

Il Cagliari, già salvo, arriverà a Milano senza obblighi di classifica e con la libertà mentale di chi non ha nulla da perdere. Proprio per questo servirà massima attenzione da parte del Milan, chiamato a gestire tensione e responsabilità in una gara che vale molto più di tre punti.

La Champions League rappresenta infatti una priorità assoluta per il club rossonero: per il prestigio, per il progetto tecnico e per le risorse necessarie a programmare il futuro. E infatti Tuttosport, nella sua edizione odierna, apre così: "La lista di Allegri con Goretzka, Gila e Gabriel Jesus". Con la Champions, ecco le richieste del tecnico rossonero per il Diavolo che verrà-