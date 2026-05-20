Il CorSport su Modric: "Allegri e la Champions le condizioni per rimanere"

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Il croato vuole lavorare ancora con il tecnico livornese, sperando di giocare inoltre nella massima competizione europea.

La stagione del Milan si decide negli ultimi novanta minuti. Contro il Cagliari, a San Siro, i rossoneri hanno la possibilità di centrare l’obiettivo più importante dell’anno: la qualificazione alla prossima Champions League. Una vittoria basterebbe per chiudere ogni discorso e assicurarsi un posto tra le prime quattro, senza dover attendere notizie dagli altri campi.

La squadra di Allegri arriva all’appuntamento dopo aver rimesso in equilibrio una stagione che a lungo aveva complicato i piani del club. Tra risultati deludenti, critiche e una classifica rimasta per settimane distante dalle posizioni europee più importanti, il Milan è riuscito a ritrovare compattezza proprio nella fase decisiva del campionato. Adesso però serve completare il lavoro davanti al proprio pubblico.

Il Cagliari, già certo della salvezza, rappresenta un avversario senza particolari pressioni, ma proprio questo potrebbe renderlo più difficile da affrontare. I rossoneri dovranno gestire la tensione e mantenere alta l’attenzione in una partita che può indirizzare il futuro immediato della società.

Per il Milan, infatti, tornare in Champions League significa consolidare il progetto tecnico, programmare il mercato con maggiore serenità economica e confermare il club nel palcoscenico europeo più prestigioso. E proprio la Champions è una delle condizioni per la permanenza di Luka Modric. Ne parla il Corriere dello Sport che titola: "Modric, Allegri e la Champions le condizioni per rimanere". Il croato vuole lavorare ancora con il tecnico livornese, sperando di giocare inoltre nella massima competizione europea.