A tutta per la Champions, la Gazzetta: "Ritiro bis. Modric giocherà"

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Il Milan si affida a un nuovo ritiro da venerdì e a Luka Modric titolare per cercare di agguantare la Champions League all'ultima curva

Il Milan è in pole position per la Champions League, questo è quello che dice la classifica: i rossoneri sono al momento terzi in graduatoria e con la Roma quarta sarebbero qualificati alla prossima edizione del torneo più importante di tutta Europa. Ma c'è ancora uno scalino da fare ed è necessario fare molta attenzione a dove si mettono i piedi, in modo da evitare di inciampare. Domenica sera alle 20.45 il Diavolo ospita il Cagliari a San Siro e deve vincere: con i tre punti si potranno anche dimenticare gli impegni delle altre pretendenti che si giocheranno la Champions in contemporanea.

A fare da contorno e per cercare di aumentare le probabilità di vittoria, il Milan si affiderà a due strumenti: il ritiro di squadra e Luka Modric. Non è un caso che questa mattina la Gazzetta dello Sport li citi entrambi nel suo discorso. La rosea titola così: "Max non molla. Milan, ritiro bis per la Champions. Modric giocherà". Dopo il successo della settimana scorsa, i giocatori hanno spinto per un nuovo ritiro da venerdì. In campo domenica sera ci sarà anche il fuoriclasse croato: "Allegri vuole tenere tutti sotto pressione: da venerdì squadra chiusa a Milanello come prima del Genoa. Luka titolare mascherato col Cagliari"