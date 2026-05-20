Il QS commenta: "Allegri aspetta la scelta di Cardinale per il Milan"

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Il QS fa il punto sul futuro di molti tecnici di Serie A: incluso Massimiliano Allegri il cui futuro è legato a ciò che deciderà Gerry Cardinale

Come spesso accaduto nelle ultime stagioni, anche quest'anno si arriva nei pressi degli ultimi 90 minuti della stagione di Serie A Enilive con tanti allenatori che non sanno quale sarà il proprio futuro. Quest'anno c'è qualche certezza in più con Cristian Chivu che verrà confermato alla guida dell'Inter dopo Scudetto e Coppa Italia, così come anche Gasperini e Spalletti vanno verso la permanenza (anche se l'ultima giornata anche per loro potrebbe cambiare le carte in tavola). Chi invece è certo di salutare è Antonio Conte: addio al Napoli dopo due anni.

E Massimiliano Allegri? Sul futuro del tecnico livornese, come su quello di molti altri, regna ancora l'incertezza più totale. Sicuramente conquistare un posto per la prossima edizione della Champions League, anche per una questione contrattuale, potrebbe essere l'incentivo a rimanere. Il problema è che bisognerà passare da Gerry Cardinale che ha promesso grandi riflessioni al termine della stagione. Il domani del Diavolo passa proprio dalle decisioni del suo proprietario come commenta il QS questa mattina: "Allegri aspetta la scelta di Cardinale per il Milan". Sarà il numero uno di RedBird, in base al risultato finale e non solo, a decidere come dirimere tutte le questioni dirigenziali e tecniche a fine stagione.