Il Milan torna in ritiro? Il CorSera titola: "A chiederlo sono i giocatori"

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Dopo gli effetti positivi avuti nella partita con il Genoa, il Milan potrebbe tornare in ritiro anche in vista dell'ultima giornata di campionato

Il Milan ieri ha cominciato a preparare l'ultima giornata di campionato contro il Cagliari a San Siro. Tutta la stagione della formazione rossonera si raccoglie nei prossimi 90 minuti, con un solo obiettivo in testa: vincere. Con i tre punti la squadra milanista ha la certezza di qualificarsi alla prossima Champions League senza dover aspettare notizie dagli altri campi. Il gruppo si è ritrovato a Milanello dopo il giorno di pausa di lunedì e oggi continuerà il suo lavoro in vista di domenica sera.

Come è emerso nelle scorse ore, si è fatta largo l'ipotesi di un nuovo ritiro della squadra: settimana scorsa gli effetti sono stati positivi, visto il risultato di Genova, e si vorrebbe replicare. Il Corriere della Sera, nel raccontarlo, titola con l'elemento che più colpisce: "Milan ancora in ritiro prima del Cagliari. Ma ora a chiederlo sono i giocatori". Il fatto che siano stati proprio i calciatori a chiederlo è un fatto molto positivo: il gruppo è consapevole dell'importanza della gara e riconosce la necessità di compattarsi prima dei 90 minuti che valgono letteralmente tutta la stagione.