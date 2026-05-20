Il Milan torna in ritiro? Il CorSera titola: "A chiederlo sono i giocatori"

Il Milan torna in ritiro? Il CorSera titola: "A chiederlo sono i giocatori"MilanNews.it
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Oggi alle 08:40Rassegna Stampa
di Francesco Finulli
Dopo gli effetti positivi avuti nella partita con il Genoa, il Milan potrebbe tornare in ritiro anche in vista dell'ultima giornata di campionato

Il Milan ieri ha cominciato a preparare l'ultima giornata di campionato contro il Cagliari a San Siro. Tutta la stagione della formazione rossonera si raccoglie nei prossimi 90 minuti, con un solo obiettivo in testa: vincere. Con i tre punti la squadra milanista ha la certezza di qualificarsi alla prossima Champions League senza dover aspettare notizie dagli altri campi. Il gruppo si è ritrovato a Milanello dopo il giorno di pausa di lunedì e oggi continuerà il suo lavoro in vista di domenica sera.

Come è emerso nelle scorse ore, si è fatta largo l'ipotesi di un nuovo ritiro della squadra: settimana scorsa gli effetti sono stati positivi, visto il risultato di Genova, e si vorrebbe replicare. Il Corriere della Sera, nel raccontarlo, titola con l'elemento che più colpisce: "Milan ancora in ritiro prima del Cagliari. Ma ora a chiederlo sono i giocatori". Il fatto che siano stati proprio i calciatori a chiederlo è un fatto molto positivo: il gruppo è consapevole dell'importanza della gara e riconosce la necessità di compattarsi prima dei 90 minuti che valgono letteralmente tutta la stagione.