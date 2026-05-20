Luka scatenato, Tuttosport titola: "Modric in pressing per giocare"

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Luka Modric freme e spinge per giocare titolare nell'ultima di campionato contro il Cagliari, decisiva per la qualificazione in Champions League

Al termine della vittoria del Milan al Ferraris contro il Genoa per 1-2, sofferta nei minuti finali dopo il gol di Vasquez, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri si era presentato ai microfoni di DAZN e aveva commentato così il ruolo di Luka Modric, tornato a disposizione a tempo di record ma poi non impiegato nel corso dei 90 minuti: "Oggi era lì che fremeva per entrare, ma ho preferito Loftus che è un saltatore. Dovevo scegliere uno che teneva la palla ma poi ci sono state un paio di mischie e siccome l’infortunio era ancora fresco… Si è messo a disposizione, sono molto contento ed è veramente bello". Questo è il fuoriclasse croato.

E la sua fame non è venuta meno neanche in questa settimana: nell'ultima gara di questo campionato, l'ultima a San Siro nonchè partita decisiva per l'obiettivo stagionale della Champions League, il numero 14 vuole essere in campo. Lo ricorda anche Tuttosport che stamattina dedica un intero pezzo a questo tema, titolando: "Modric in pressing per giocare. Il croato, con maschera protettiva, chiede di tornare titolare". Nel sottotitolo poi viene anche aggiunto: "A Genova l'ex Real si era trasformato in... assistente dell'allenatore".