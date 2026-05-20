La Gazzetta: "Nkunku incide più di Leao. E può ancora convincere il Milan"

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La Gazzetta dello Sport dedica un intero pezzo a Christopher Nkunku, arma segreta del finale di stagione e possibile asso per il futuro

Per larghi tratti della stagione che sta volgendo al termine, Christopher Nkunku è stato contemporaneamente oggetto misterioso e bersaglio delle critiche. Da un lato le prestazioni a singhiozzo e un rendimento non molto continuo; dall'altro il fatto che sia stato l'acquisto più costoso dell'intera Serie A la scorsa estate, per giocare in un ruolo non suo. Per la prima parte di stagione il francese, complice anche qualche acciacco e un ambientamento non semplice, è stato un corpo quasi estraneo. Da fine dicembre in avanti qualcosa è cambiato e si sono visti degli sprazzi.

Le scintille, dopo il periodo buio che ha attraversato tutta la squadra, sono finalmente tornate nelle ultime due gare. È stato Nkunku a guidare alla riscossa contro l'Atalanta, invano; è stato Nkunku a svegliare il Milan dal torpore a Marassi. Ora, in vista dell'ultima giornata di campionato cruciale, Allegri si affida a lui. Lo ricorda la Gazzetta dello Sport questa mattina che titola così: "Sorpresa Nkunku, incide più di Leao. E cambia il destino con un gran finale". Il francese, sfruttando anche il momento no prolungato del portoghese, gli sta sfilando il posto e ultimamente sta risultando molto più decisivo. Allo stesso tempo, Nkunku si è rimesso in carreggiata anche per quello che verrà: "L'ex Chelsea si è riacceso nelle ultime partite e può ancora convincere il Milan a rinnovargli la fiducia"