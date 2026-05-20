Farioli spegne le voci sul Milan: "Mi preparo a iniziare la mia seconda stagione consecutiva al Porto"

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Intervistato dai colleghi di TMW, Francesco Farioli ha fatto il punto sul suo futuro spegnendo le voci riguardanti un interesse Milan.

Fresco vincitore del campionato in Portogallo, Francesco Farioli ha rilasciato un'intervista ai colleghi di TMW nel corso della quale ha parlato anche di un suo possibile futuro in Serie A, considerando il fatto che il suo nome, proprio nelle scorse settimane, è stato accostato anche al Milan.

Quando credi ti vedremo allenare in Serie A?

“Sinceramente oggi non è qualcosa su cui penso molto. La cosa curiosa è che in questa stagione non sono mai tornato in Italia, nemmeno durante le pause delle nazionali o nei pochi giorni liberi. La mia vita si è completamente modellata attorno al mio lavoro e vivere all’estero per tanti anni è stata un’esperienza umana e professionale incredibile. Forse la vera notizia è un’altra: mi preparo a iniziare la mia seconda stagione consecutiva nello stesso club. A Nizza e ad Amsterdam le esperienze sono durate una sola stagione, per una mia scelta precisa. Qui al Porto si è creata una connessione molto forte con il presidente André Villas-Boas. Abbiamo una grande sintonia nel modo di intendere il calcio, nel modo di sviluppare un progetto e nel tipo di visione che vogliamo costruire. Proprio per questo, onestamente, oggi faccio molta fatica a immaginarmi in un club diverso dal Porto".