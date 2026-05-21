Mercato Milan, Gazzetta: "Regali da Champions. Goretzka subito e ancora Modric per l'Euro Diavolo"

vedi letture

Con il ritorno in Champions, serviranno giocatori come Leon Goretzka. Luka Modric rinnoverà per un'altra stagione il suo contratto con il Milan

"Regali da Champions. Goretzka subito e ancora Modric per l'Euro Diavolo": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito al mercato del Milan che domenica, vincendo contro il Cagliari, avrà la certezza di partecipare alla Champions League 2026-2027. Per tornare nell'Europa che conta, servrà un mercato importante, con l'inserimento anche di giocatori di esperienza internazionale, come per esempio Leon Goretzka, da tempo primo obiettivo del Diavolo per il centrocampo. Il tedesco, che è in uscita a zero dal Bayern Monaco, avrebbe già avuto anche i primi contatti con Max Allegri.

Con la qualificazione in Champions, ci sarà poi la conferma di Luka Modric che darà il suo via libera al club per far scattare il rinnovo automatico del suo contratto per un altro anno. La sua esperienza, la sua leadership dentro e fuori lo spogliatoio e la sua personalità saranno fondamentali per partecipar alla massima competizione europea per club.