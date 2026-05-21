Il CorSport in prima pagina: "Ansia Milan: il conto di Max"

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Domenica contro il Cagliari il Milan si giocherà la qualificazione alla prossima Champions e Allegri si affiderà ai suoi fedelissimi

Il Corriere dello Sport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Ansia Milan: il conto di Max". Domenica sera a San Siro è in programma la gara contro il Cagliari che è decisiva per la qualificazione alla Champions League del prossimo anno e per questo Allegri vuole affidarsi al gruppo dei suoi fedelissimi. Dovrebbero partire quindi dalla panchina Rafael Leao, Fikayo Tomori e Youssouf Fofana.

Come riportato ieri dalla redazione di MilanNews,it, venerdì il Milan tornerà in ritiro a Milanello. Dopo il doppio allenamento, oggi è previsto un giorno libero, mentre venerdì appuntamento di nuovo nel centro sportivo di Carnago per l'inizio del ritiro. La squadra ha trovato giusto isolarsi nuovamente per preparare al meglio la sfida finale e più importante della stagione: vincendo contro il Cagliari domenica sera i rossoneri saranno aritmeticamente qualificati alla prossima Champions League.