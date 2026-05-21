L'apertura della Gazzetta: "Solo Max. Il Milan vuole trattenere Allegri"

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Il Milan vuole trattenere Max Allegri che dopo la fine della stagione incontrerà Gerry Cardinale. Il tecnico chiede in primis un grande attaccante

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Solo Max. Il Milan vuole trattenere Allegri". Prima c'è una qualificazione alla prossima Champions League da conquistare domenica contro il Cagliari, poi sarà il momento di pensare alla prossima stagione con Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera. Il tecnico livornese incontrerà presto Gerry Cardinale che ha tutte le intenzioni di soddisfare le sue richieste sul mercato: Max vuole una rosa rinforzata e allungata anche con giocatori di esperienza internazionale e con mentalità vincente.

La priorità assoluta, si sa, è un grande centravanti che possa assicurare un numero importante di gol: in cima alla lista di Allegri ci sarebbero in particolare Gonçalo Ramos del PSG e Dusan Vlahovic della Juventus. Ma anche gli altri reparti andranno rinforzati come per esempio il centrocampo dove il primo obiettivo resta sempre Leon Goretzka che è in uscita a zero dal Bayer Monaco.