Tuttosport titola: "Milan, l’ultimo Leao sempre più lontano"

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Quella di domenica contro il Cagliari potrebbe essere l'ultima partita di Rafael Leao con la maglia del Milan dopo sette anni

Tuttosport in edicola stamattina titola così: "Milan, l’ultimo Leao sempre più lontano". Quella di domenica contro il Cagliari, decisiva per la qualificazione in Champions League del Diavolo, potrebbe essere l'ultima gara di Rafael Leao in maglia rossonera. I tifosi milanisti lo hanno sfiduciato da qualche settimane e anche per il club di via Aldo Rossi non è più incedibile come in passato, anzi in estate sono pronti ad ascoltare eventuali offerte che arriveranno. Di fronte a un’offerta tra i 50 e i 60 milioni di euro il portoghese potrebbe salutare dopo sette anni. Rafa potrebbe fare gola al Barcellona che già in passato lo ha seguito con grande attenzione, ma occhio anche alla Premier League (in particolare Chelsea e Manchester United potrebbero piombare in estate su di lui).

Scontata la giornata di squalifica contro il Genoa, domenica Leao tornerà a disposizione di Max Allegri che però non dovrebbe farlo partire dal primo minuto. Le ultime settimane dl numero 10 rossonero non sono state per nulla semplici tra prestazioni negative, i fischi dei tifosi rossoneri con cui sembra essersi rotto qualcosa e un gol che manca ormai da troppo tempo (l'ultima rete risale al 1° marzo sul campo della Cremonese).