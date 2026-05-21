Dal ridimensionamento di Ibra al ritorno di Galliani, fino ad un mrcato importante: ecco le richieste di Allegri per restare al Milan

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La priorità di Max Allegri è di restare sulla panchina del Milan, ma chiede alcune garanzie importanti per proseguire la sua avventura in rossonero

Nonostante sia richiesto sia dalla Nazionale italiana che dal Napoli, Massimiliano Allegri continuare a dare la sua priorità al Milan. Ma per restare in rossonero, con cui ha un contratto al momento fino al 2027 ma che con la qualificazione in Champions League verrebbe automaticamente rinnovato per un'altra stagione, chiede delle garanzie ben precise: prima di tutto il ridimensionamento del ruolo di Zlatan Ibrahimovic dopo le recenti gravi ingerenze da parte dello svedese (il rapporto tra i due è pessimo).

Un'altra richiesta del tecnico livornese è il ritorno nell'organigramma rossonero di Adriano Galliani, ex ad del Milan che nel 2010 lo aveva portato per la prima volta sulla panchina de Diavolo. Inoltre, Allegri pretende un mercato qualitativamente e quantitativamente importante visto il ritorno in Champions League. Lo riferisce il Corriere della Sera che aggiunge: "Tutto dipenderà da quale struttura organizzativa Massimo Calvelli, manager in grande ascesa nel Milan, sottoporrà a Cardinale: se il raggio d’azione di Ibra resterà inalterato o addirittura aumenterà, non è da escludere lo strappo di Max".