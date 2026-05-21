Cellino spiega perchè Allegri deve restare al Milan: " C'è stato in passato e c'è ritornato, ha la maglietta rossonera addosso"

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In merito al futuro di Max Allegri al Milan, Massimo Cellino, suo ex presidente ai tempi del Cagliari, ha rilasciato queste parole alla Gazzetta dello Sport: "Se Allegri deve restare al Milan secondo me? C'è stato in passato e c'è ritornato. Per me non si deve muovere da lì perché ha la maglietta del Milan addosso. Sono sicuro che la società farà il possibile per accontentarlo. Il resto dovrà farlo lui perché è un valore aggiunto per le squadre che guida. Un messaggio per Allegri? Fai il tuo dovere e resta al Milan. Sei bravo, lo sai che io non mi sbaglio sugli allenatori e su di te: con il Milan vincerai ancora".

Domenica, intanto, è in programma Milan-Cagliari, gara decisiva per il Diavolo di Allegri per andare in Champions League: "Non penso che la guarderò... A questo punto il Milan l'ingresso tra le prime quattro può solo buttarlo dalla finestra perché il Cagliari si è già salvato e andrà a Milano felice, per giocare una partita tranquilla. Se non si fosse distratto, Allegri domenica affronterebbe una sorta di amichevole. Adesso invece dovrà stare sul pezzo qualche altro giorno".