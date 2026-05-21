Esperienza in Champions e mentalità vincente: Goretzka soddisfa perfettamente le richieste di Allegri

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Non è un mistero che Massimiliano Allegri abbia fatto delle richieste ben precise alla società di via Aldo Rossi in vista della prossima stagione, nella quale il Milan dovrebbe tornare a giocare in Champions League. Il tecnico livornese vuole una rosa rinforzata e allungata con giocatori di esperienza internazionale e mentalità vincente, due caratteristiche che Leon Goretzka soddisfa perfettamente: nella massima competizione europea per club, infatti, il tedesco ha collezionato in carriera 73 presenze, mentre con la maglia del Bayern Monaco ha vinto 7 campionati tedeschi (l'ultima Bundesliga l'ha festeggiata quest’anno), 5 Supercoppe di Germania, 2 coppe nazionali, una Supercoppa Uefa e una Coppa del mondo per club. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

Da tempo Goretzka è in cima alla lista di Allegri per rinforzare il centrocampo del Milan in vista della prossima stagione. La concorrenza è tanta, ma i rossoneri si sono mossi con largo anticipo e sono pronti all'affondo decisivo non appena sarà certa la participazione alla Champions League 2026-2027. Il tedesco, che è in uscita a zero dal Bayern Monaco, avrebbe già avuto dei contatti con il tecnico livornese.